Wegener: In meinen Augen wird hier das Verwaltungsgericht Berlin klar überfordert. Die Richter werden in die Pflicht genommen, eine Klimapolitik für Deutschland zu beschreiben, festzulegen, jedenfalls äußere Grenzen zu ziehen. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, wollen wir Klimapolitik einer begrenzten Zahl von Richterinnen und Richtern überlassen, oder wollen wir das nicht dem politischen Prozess überlassen? Ist das nicht eine Aufgabe über die wir uns alle verständigen müssen, in einem demokratischen Entscheidungsprozess?