Kühltürme eines Braunkohlekraftwerkes.

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Der Energieverbrauch in Deutschland wird 2019 wohl um zwei Prozent auf 437 Millionen Tonnen Steinkohle-Einheiten zurückgehen. Da der Verbrauch von Stein- und Braunkohle in den ersten neun Monaten besonders stark rückläufig war, sei von einem merklichen Rückgang der CO2-Emissionen auszugehen.



Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen mit. Ursache für die Entwicklung seien eine höhere EnergieEffizienz, Veränderungen im Energiemix und konjunkturell bedingte Rückgänge in energie-intensiver Industrie.