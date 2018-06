Die deutsche Wirtschaft boomt weiterhin. Quelle: Christian Charisius/dpa

Der Wirtschaftsboom in Deutschland geht nach Einschätzung der Bundesbank weiter. Die deutsche Wirtschaft werde auch im vierten Quartal 2017 auf kräftigem Expansionskurs bleiben, schrieb die Notenbank in ihrem Monatsbericht.



Die Stimmung der gewerblichen Wirtschaft sei auf Rekordniveau, die Auftragslage in der Industrie ausgezeichnet. Zudem sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt historisch günstig und weil die Sparzinsen extrem niedrig sind, sitze bei vielen Menschen das Geld locker.