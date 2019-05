Die deutsche Konjunktur brummt weiter.

Deutschlands Wirtschaft kommt nach Angaben der sogenannten Wirtschaftsweisen allmählich in eine "Boomphase". Es drohe sogar eine Überauslastung, warnt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten.



Die Wirtschaftsweisen hoben ihre Prognose für das Wachstum deutlich auf 2,0 Prozent in diesem und auf 2,2 Prozent im nächsten Jahr an. Die gute konjunkturelle Lage biete die Chance für eine Neujustierung der Wirtschaftspolitik, hieß es.