Das Wetter an Ostern wird gut. Symbolbild.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Pünktlich zum Osterfest wird sich das Wetter in Deutschland nach Expertenvorhersage warm und sonnig präsentieren. "Bei frühlingshaften Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad können die Ostereier durchaus im Garten versteckt werden", lautet die optimistische Prognose der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Sonntag.



Im vergangenen Jahr sah das Osterwetter noch anders aus. So fielen vor allem in Norddeutschland die Niederschläge noch als Schnee vom Himmel.