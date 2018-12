Der DIHK rechnet im neuen Jahr mit weniger zusätzlichen Jobs.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet im neuen Jahr mit weniger neuen Jobs in Deutschland. DIHK-Präsident Eric Schweitzer erwartet, dass 500.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Das sei ein nicht mehr ganz so hoher Zuwachs wie in den Vorjahren.



Für 2018 geht der DIHK von einem Stellenplus von 580.000 aus, 2017 waren es 630.000 neue Jobs. "Wir rechnen mit einem schwächeren Wachstum. Vor allem die Exporterwartungen werden schwächer." Das Weltwirtschaftsklima kühle sich ab.