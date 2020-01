Säugling in einem Bett. Symbolbild

Quelle: Arno Burgi/zb/dpa

Am ersten Tag des neuen Jahres werden nach Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks Unicef weltweit mehr als 392.000 Kinder geboren. Mit 67.385 würden die meisten dieser Babys in Indien geboren.



Auf den Plätzen folgen China (46.299), Nigeria (26.039), Pakistan (16.787), Indonesien (13.020), die USA (10.452), der Kongo (10.247) und Äthiopien (8.493). Für Deutschland ging Unicef von 2.049 Geburten am Neujahrstag aus. Unicef rief zu einem besseren Schutz und einer besseren medizinischen Versorgung von Babys auf.