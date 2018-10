Die Daten in der ZDF-Grafik stammen aus der am Wahlsonntag durchgeführten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen unter zufällig ausgewählten Wählern, sind also Umfrageergebnisse. Hier, wie bei allen anderen Grafiken, die Umfrageergebnisse darstellen, erfolgt im Laufe des Wahlabends eine Anpassung an die aktuellen Hochrechnungen und zum Schluss ans Endergebnis. Die Aussage bezieht sich auf alle Befragten, die in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern leben, und ist keine Aussage über das Wahlergebnis in jeder einzelnen Stadt in Bayern mit mehr als 100.000 Einwohnern.