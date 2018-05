In Zukunft könnte es weniger Schwarzarbeit in Deutschland geben. Quelle: Christian Charisius/dpa

Aufgrund der guten Wirtschaftslage in Deutschland nehmen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in diesem Jahr weiter ab. Das ist die Prognose von Wissenschaftlern des Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung und der Universität Linz.



Die Forscher gehen davon aus, dass sich das Verhältnis der Schattenwirtschaft zur offiziellen Wirtschaft auf unter zehn Prozent verringern wird. Den Betrag, der am Finanzamt vorbei erwirtschaftet wird, beziffern sie auf 323 Milliarden Euro.