Wahl in Bremen.

Quelle: ZDF

Laut der Prognose der Forschungsgruppe Wahlen verliert die SPD bei der Wahl in Bremen ihre Vorherrschaft und kommt nur noch auf 24,5 Prozent der Stimmen. Die CDU verfehlt zwar ihr Ziel "30 plus", kommt aber auf Platz eins mit 26,5 Prozent der Stimmen.



Die Grünen schaffen demnach 18,5 Prozent der Stimmen, die Linken 12 Prozent. Die Liberalen kommen auf 6 Prozent, die AfD holt 5 Prozent, die Bürger in Wut 2,5 Prozent. 5 Prozent der Stimmen fallen auf andere Parteien.