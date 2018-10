Quelle: ZDF

Bei der Landtagswahl in Hessen kommt die CDU laut Prognose der Forschungsgruppe Wahlen auf 27 Prozent und ist damit stärkste Kraft. Die Grünen kommen auf 20 Prozent, fast doppelt so viel wie 2013. Die SPD erreicht 20 Prozent, das sind große Verluste.



Mit 13 Prozent wird die AfD sicher auch im 16. Landtag in Deutschland vertreten sein. Die FDP mit 7 Prozent und die Linke mit 6,5 Prozent sind ebenfalls sicher im Landtag drin. Das würde eine Mehrheit nur für eine Jamaika-Koalition bedeuten.