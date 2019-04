Präsidentschaftskandidat Selenski führt in der Ukraine.

Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine ist der Schauspieler und Politik-Neuling Wladimir Selenski Prognosen zufolge als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen. In dem Krisenland kommt es zur Stichwahl voraussichtlich mit Amtsinhaber Petro Poroschenko, wie aus Wahlnachbefragungen mehrerer Institute in Kiew hervorging.



Die Abstimmung gilt als großer Stimmungstest nach den proeuropäischen Protesten auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz, in Kiew vor fünf Jahren.