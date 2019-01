EU verschenkt 14.500 Tickets für Europareisen. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Deutlich mehr junge EU-Bürger bekommen in diesem Jahr ein Ticket für eine Europareise geschenkt als geplant. Rund 14.500 Gewinner seien aus fast 80.000 Bewerbern ausgewählt worden, teilte die EU-Kommission mit. Mehr als 2.300 Tickets gehen demnach an deutsche Bewerber.



Noch im November hatte die Brüsseler Behörde angekündigt, in der zweiten Runde des Programms DiscoverEU 12.000 Tickets an 18-Jährige vergeben zu wollen. "Es war noch Geld aus der ersten Runde übrig", sagte ein Sprecher.