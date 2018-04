Finanzminister Olaf Scholz hält an der «schwarzen Null» fest. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die geplanten Milliardenausgaben der Großen Koalition als ein Zukunftsprogramm für Deutschland verteidigt und sich gleichzeitig zur "schwarzen Null" bekannt.



Der Bund habe angesichts der guten Konjunktur hohe Einnahmen, "die uns viele Möglichkeiten verschaffen", sagte Scholz. So sei etwa der Ausbau der Ganztagsangebote an Kitas und verstärkt an Grundschulen letztlich eine Entscheidung, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu bekämpfen.