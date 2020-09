Vor dem Koalitionsausschuss am Sonntag dringt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf eine Investitionsoffensive für die Kommunen. "Gerade angesichts der sich abzeichnenden Corona-Folgen für die Wirtschaft ist es jetzt höchste Zeit, die Investitionen massiv hochzufahren", sagte Vorstandsmitglied Stefan Körzell.



Jahrzehntelang sei zu wenig investiert worden. Nach Sparrunden im öffentlichen Dienst fehle Personal nicht nur in den Planungsbehörden, sondern auch in den Gesundheitsämtern.