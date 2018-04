Firmenchef Andre Schwämmlein vor einem Flixbus. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Fernbusanbieter Flixbus will elektrisch angetriebene Busse auch in Deutschland ausprobieren. "Wir testen gerade den weltweit ersten elektrischen Fernbus im Linienbetrieb zwischen Paris und Amiens (Frankreich). Wir wollen das Pilotprojekt bald auch in Deutschland fortsetzen", sagte Firmenchef Andre Schwämmlein der "Rheinischen Post".



Nach dem Einstieg in den deutschen Bahnverkehr will Flixbus zudem sein Schienenangebot ausbauen. "Wir werden weitere Trassen beantragen", sagte Schwämmlein.