Frank Mecklenburg: Einen Brief von Schweizer Juden an Verwandte in den USA. Thema ist die Reichspogromnacht, ein Verwandter in Deutschland wurde in ein KZ verschleppt. Die Lage in Deutschland wird als sehr bedrohlich beschrieben. Die Schweizer Juden trauen sich deswegen auch nicht nach Deutschland und haben ihren Chauffeur geschickt, um nach der Verwandtschaft zu schauen.