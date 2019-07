Mexiko verschärfte jüngst seine Kontrollen an den Grenzen, nachdem Washington angedroht hatte, Zölle auf die Importe zu erheben, wenn Migranten nicht stärker an die Einreise in die USA gehindert würden. Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard sagte: "Mexiko und Honduras senden eine Botschaft (...). (Wir) können das erreichen, warum können die USA nicht dasselbe tun?"