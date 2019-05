Segelschulschiff «Gorch Fock» ist noch in Reparatur. Archivbild

Die Elsflether Werft AG will das sanierte Schulschiff "Gorch Fock" im September 2020 zur Erprobung an die Marine übergeben. "Aktuell arbeiten wir an der Einhaltung des Ausdocktermins am 21. Juni 2019", sagte der Vorstand der Werft, Axel Birk.



Es wurde der Marine eine überarbeitete Projektplanung sowie eine Neukalkulation vorgelegt. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es, derzeit werde ein "Arbeitszeit- und Kostenplan" der Werft bewertet. Sie ist Generalunternehmerin bei der Sanierung.