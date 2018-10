Markwort (FDP) während des Wahlkampfes in seinem "Faktomobil". Quelle: Peter Kneffel/dpa

"Focus"-Gründer Helmut Markwort (81) hat es für die FDP in den neuen bayerischen Landtag geschafft und wird Alterspräsident. Damit darf er die erste Sitzung des frisch gewählten Parlaments so lange leiten, bis ein Landtagspräsident gewählt ist. Für das Amt ist Ilse Aigner (CSU) vorgeschlagen.



"Da freu' ich mich schon drauf", hatte Markwort schon im Wahlkampf gesagt. Der Landtag muss laut Verfassung spätestens am 22. Tag nach der Wahl erstmals zusammenkommen. Das wäre der 5. November.