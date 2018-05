Die Polizei zog den betrunkenen Schnapsschmuggler aus dem Verkehr Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

153 Schnapsflaschen wollte ein Betrunkener im Kofferraum eines Autos aus Österreich nach Deutschland schmuggeln. Zollbeamte entdeckten den Branntwein bei einer Kontrolle auf der Autobahn 8 in Baden-Württemberg.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, behauptete der Fahrer des Wagens, den Alkohol "frei verzollt ab Lindau" eingekauft zu haben und ihn nun in Deutschland weiterverkaufen zu wollen. Steuer-Nachweise konnte er jedoch nicht vorlegen - und einen Führerschein auch nicht.