Deniz Yücel sitzt seit Monaten in der Türkei im Gefängnis.

Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als 200 nationale und internationale Künstler und Intellektuelle fordern die Freilassung des in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel. Wie die Zeitung "Die Welt" berichtete, folgten unter anderen U2-Sänger Bono sowie die Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk und Elfriede Jelinek einem Aufruf des Freundeskreises #FreeDeniz.



"Deniz Yücel befindet sich am 10. Dezember seit 300 Tagen in der Türkei in Gefangenschaft. Diese 300 Tage sind exakt 300 Tage zuviel", heißt es.