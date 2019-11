Anne Will und Miriam Meckel haben sich getrennt. Archivbild

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Mit Anne Will und Miriam Meckel hat eines der prominentesten Frauenpaare in Deutschland das Aus seiner Beziehung bekannt gegeben. Die TV-Moderatorin Will (53) und die Kommunikationswissenschaftlerin Meckel (52) verkündeten das Ende ihrer Partnerschaft.



"Wir haben uns getrennt", hieß es in einer der dpa vorliegenden kurzen Erklärung beider Frauen. Will und Meckel galten seit Jahren als prominentes lesbisches Paar. 2007 machten die beiden Frauen ihre Verbindung bekannt. 2016 gaben sie sich das Jawort.