Es wäre ein großer Fehler, Rakka nicht wieder aufzubauen, weil es sonst zur Brutstätte für die neue Generation des IS wird. US-Militär John Spencer

Bei der Veranstaltung in Washington, dem sogenannten Future Security Forum, das von der Arizona State University organisiert wird, plädiert sie für ein massives Engagement bei der Stabilisierung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen in Syrien, besonders in Rakka, der einstigen Hochburg des IS. John Spencer, der an der US- Militärakademie zum Thema "Kriegführung in Städten" lehrt, gibt ihr Recht: "Es wäre ein großer Fehler, Rakka nicht wieder aufzubauen, weil es sonst zur Brutstätte für die neue Generation des IS wird."