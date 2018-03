Absturzstelle bei Bensheim. Quelle: Juergen Strieder/Sueddeutschen Mediengesellschaft/dpa

Beim Absturz eines Propellerflugzeugs sind in Bensheim in Hessen zwei Menschen ums Leben gekommen. Dabei handele es sich um eine junge Frau aus der Region und einen Piloten aus der Schweiz, sagte ein Polizeisprecher. Das Leichtflugzeug schlug auf einem Acker in der Nähe der Autobahn 5 auf.



Die Maschine war zu einem Rundflug vom Flugplatz Worms gestartet. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sicherten Spuren.