Der US-Musiker R. Kelly. Archivbild

Quelle: Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/dpa

Neue Vorwürfe gegen R. Kelly: Der Sänger ist unter anderem wegen der Prostitution einer Minderjährigen angeklagt worden. Laut Staatsanwaltschaft soll er 2001 eine 17-Jährige in sein Hotelzimmer eingeladen und sie dafür bezahlt haben, nackt mit ihm zu tanzen.



Kelly sitzt in New York in U-Haft. In der vergangenen Woche hatte er in einem ähnlichen Prozess auf nicht schuldig plädiert. Er soll Frauen und Mädchen sexuell missbraucht haben. In Chicago wird ihm außerdem Verwicklung in Kinderpornografie vorgeworfen.