Indien? Ja. Der indische Premierminister trat vor wenigen Wochen auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos noch als Verfechter von Freihandel in der Welt auf. Damit ist es nun vorbei. Denn im Zuge eines neuen Finanzhaushaltes in Delhi hat die indische Regierung, quasi nebenbei, Zölle eingeführt: Make-up, Armbanduhren, Sonnenbrillen und Spielkonsolen sind beispielsweise betroffen. "Make in India" - produziert es in Indien - lautet die Parole. Die indische Regierung will vordergründig gegen ihr hohes Außenhandelsdefizit vorgehen. Die zu Grunde liegende Logik aber ist augenscheinlich: Es stehen dort nämlich Wahlkämpfe an.