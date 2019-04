Felbermayr: Die Entwicklungsländer sind vor allem durch einen Kollaps der Welthandelsorganisation betroffen. Das ist der Ort, wo sie am stärksten involviert sind. Bei den Projekten, die jetzt angestoßen werden, ist das anders: Von Weltbank oder der chinesischen Investitionsbank könnten die Entwicklungs- und Schwellenländer sogar profitieren. Ihnen steht in Aussicht, besser und schneller an Kredite zu kommen. Gerade der Rückzug der Amerikaner in multilateralen Institutionen könnte Entwicklungsländern also helfen.