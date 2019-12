Greta Thunberg besteigt in Lissabon einen Zug nach Madrid.

Quelle: Armando Franca/AP/dpa

Zur wohl größten Protestkundgebung im Rahmen des 25. Weltklimagipfels in Madrid werden heute Abend Hunderttausende Teilnehmer aus aller Welt erwartet. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt an der Großdemo teil, wie sie auf Twitter mitteilte. Am Abend bestieg sie in Lissabon einen Nachtzug in die spanische Hauptstadt.



Der Klimamarsch soll Politiker aus aller Welt, die bei dem zweiwöchigen Gipfel über Maßnahmen zum Klimaschutz beraten, zu mehr Engagement gegen die Erderwärmung ermahnen.