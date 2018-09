Aktivisten und Polizisten im Hambacher Forst. Archivbild Quelle: Henning Kaiser/dpa

Im Hambacher Forst werden an diesem Sonntag 5.000 Menschen zu einer Demonstration gegen die Räumung und die geplante Rodung des Waldgebiets erwartet. Nach Angaben der Aachener Polizei sei eine stationäre Kundgebung geplant.



Ein ursprünglich geplanter "Waldspaziergang" der Braunkohlegegner mit einem Gang durch das besetzte Waldgebiet war von der Polizei verboten worden. Das Verwaltungsgericht Aachen bestätigte am Samstagabend in einem Eilbeschluss das Verbot der Polizei.