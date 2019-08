Quelle: Imago

Es ist ein ungewöhnlicher Protestmarsch gegen die Rodung der Wälder: Der 43-jährige Indonesier Medi Bastoni will rückwärts 700 Kilometer weit bis zur indonesischen Hauptstadt Jakarta wandern. Damit er unterwegs nicht gegen Hindernisse stößt, befestigte Bastoni einen Rückspiegel an seinem Rucksack.



Am 16. August, einen Tag vor dem indonesischen Unabhängigkeitstag, will er Jakarta erreichen. Er hoffe, mit Präsident Joko Widodo über die Abholzung der Wälder sprechen zu können, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.