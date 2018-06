Bente Scheller, Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, kennt die Region seit 1999. "Die Einschätzung, es gäbe in Syrien sichere Gebiete, halte ich für grotesk", sagte Scheller zu heute.de. Die erfolgreiche militärische Offensive der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS bedeute noch nicht, dass in diesen Gebieten Frieden eingekehrt sei. Teile des Landes, auch in den sogenannten De-Eskalationsregionen, "werden weiterhin massiv vom syrischen Regime ausgehungert und bombardiert", so Scheller.