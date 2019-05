Alyssa Milano protestiert vor dem Weißen Haus. Archivbild

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Die Schauspielerin Alyssa Milano hat aus Protest gegen ein verschärftes Abtreibungsgesetz in den USA zum Sex-Streik aufgerufen. "Wir müssen verstehen wie entsetzlich die Lage im Land ist", sagte sie. Der Sex-Streik solle Leute daran erinnern, dass Frauen die Kontrolle über ihre eigenen Körper hätten "und wie wir sie einsetzen".



Die Kritik an ihrem Aufruf sei ihr egal, so Milano. Ihr Tweet vom Freitagabend habe den gewünschten Effekt gehabt, "dass die Leute beginnen, über den Krieg gegen Frauen zu reden".