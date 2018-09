Das Protest-Banner hängt in luftiger Höhe. Quelle: -/Bundespolizei Trier via Twitter/dpa

Atomkraftgegner haben am Morgen eine Bahnstrecke in Rheinland-Pfalz blockiert und einen Zug auf der Strecke gestoppt. Zwei der Teilnehmer des Protestes seilten sich nach Angaben der Bundespolizei Koblenz von einer Autobahnbrücke über der Bahnstrecke ab und entfalteten in etwa 20 Metern Höhe ein Banner.



Die 14.000 Volt führende Oberleitung wurde unverzüglich abgeschaltet, die Strecke gesperrt. Die Feuerwehr holte die Atomkraftgegner von ihrem Protest in luftiger Höhe auf den Boden zurück.