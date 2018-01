Tatsächlich könnte Deutschland noch mehr als 200 Jahre lang im großen Stil so weiter machen - jedenfalls, wenn es allein nach der Menge an Braunkohle ginge, die im Rheinland, an der Lausitz oder im mitteldeutschen Revier noch in der Erde schlummert. Und das bedeutet schon was, denn kein anderes Land der Welt fördert mehr: 178 Millionen Tonnen waren es nach Zahlen des Bundesverbands Braunkohle im Jahr 2015. Das meiste davon wird in Kraftwerken verheizt.