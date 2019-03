CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Anders als die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Schülerstreiks gegen den Klimawandel gelobt. "Ich finde es gut, wenn eine Generation laut auf ihre Bedürfnisse aufmerksam macht. Das kann auch mal an einem Freitagvormittag sein", sagte er der "Bild am Sonntag".



Zur Bildung gehöre schließlich auch ökologische Bildung. Am Freitagmorgen haben bundesweit mehr als 300.000 Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert, darunter viele Schüler.