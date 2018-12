Demonstration in Wien.

Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Etwa 17.000 Menschen haben laut Polizei in Wien gegen die Migrations- und Sozialpolitik der rechtskonservativen Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz demonstriert.



Vor dem ersten Jahrestag der Regierungsbildung kommende Woche kritisierten die Menschen auch ein geplantes Kopftuchverbot in Kindergärten und an Grundschulen. Die Regierung verfolgt eine Anti-Immigrationspolitik, die auch Kürzungen für kinderreiche Familien vorsieht. Die Maßnahme trifft aber auch Österreicher.