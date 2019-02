Die Grabkapelle in der Grabeskirche in Jerusalem. Archivbild

In einem ungewöhnlichen Protestschritt haben Kirchenoberhäupter die unbefristete Schließung der Grabeskirche in Jerusalem angekündigt. Das Gotteshaus in der Altstadt gilt als heiligste Stätte des Christentums und ist ein Touristenmagnet.



In einem scharf formulierten Schreiben der griechisch-orthodoxen und der armenischen Kirche sowie der Kustodie des Heiligen Landes hieß es, der Protest wende sich gegen einen Gesetzesentwurf, der die Enteignung von Grundstücken der Kirche ermögliche.