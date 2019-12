"Las Tesis"-Protest in Chile (Archiv).

Nach einer Protest-Performance gegen Gewalt an Frauen hat die Polizei in Istanbul Demonstranten festgenommen. Zahlreiche Frauen hatten eine Art Tanz aufgeführt, der von der feministischen Gruppe "Las Tesis" aus Chile stammt. Dort hatten ihn Aktivistinnen am Tag gegen Gewalt an Frauen aufgeführt. Seitdem geht der Tanz um die Welt.



Gewalt gegen Frauen ist in der Türkei ein verbreitetes Problem. Nach Angaben von Frauen-Initiativen wurden im vergangenen Jahr 440 Frauen von Männern getötet.