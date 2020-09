«Tag ohne Frauen» in Mexiko

Quelle: Isaac Esquivel/NOTIMEX/dpa

"Ein Tag ohne uns": Unter diesem Motto haben nach Schätzungen viele Millionen Frauen in Mexiko aus Protest gegen Gewalt gegen Frauen gestreikt. Mehrere feministische Gruppen hatten dazu aufgerufen, am Tag nach dem Internationalen Frauentag nicht zur Arbeit zu gehen und kein Geld auszugeben, um die Bedeutung der Frauen für die Gesellschaft zu demonstrieren. Zahlreiche Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen schlossen sich am Montag an und gaben ihren Mitarbeiterinnen frei.



Die Zeitung "Milenio" schätzt, dass etwa 36 Millionen Frauen und Mädchen nicht am öffentlichen Leben teilnahmen. Das Land hat 130 Millionen Einwohner. Straßen, Geschäfte, Busse und Bahnen in Mexico-City waren leerer als sonst. 2019 wurden 3.800 Morde an Frauen registriert.