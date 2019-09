Demonstration gegen die IAA am Samstag.

Quelle: Silas Stein/dpa

Der Protest gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt dauert an. Nachdem bereits am Samstag vor den Toren der Messe Tausende für eine rasche Verkehrswende und mehr Klimaschutz demonstrierten, wollen Aktivisten heute versuchen, den Zugang zum Messegelände zu blockieren.



"Mit unserer Blockade werden wir zeigen, dass wir uns nicht länger mit leeren Versprechungen hinhalten lassen, sondern den Wandel lieber selbst in die Hand nehmen", erklärte das Bündnis "Sand im Getriebe".