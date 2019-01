"#1 von 5 Millionen" - gemeint ist der Präsident.

Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Tausende Serben sind durch Belgrad gezogen, um gegen die Regierung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zu demonstrieren. Es war der sechste Samstag in Folge, dass Regierungsgegner in Belgrad auf die Straße gingen.



Diesmal gab es auch Kundgebungen in weiteren serbischen Städten. Die Demonstrationen richten sich gegen das Klima der Gewalt, das Vucic und seine Propagandisten laut Opposition durch Hetze gegen Andersdenkende und kritische Journalisten schüren würden.