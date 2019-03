Der Protest richtet sich gegen Abdelaziz Bouteflika.

Quelle: Sidali Djarboub/AP/dpa

Aus Protest gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika sind in Algerien zahlreiche Geschäfte und Mitarbeiter von Unternehmen in einen Streik getreten. In der Hauptstadt Algier blieben etliche Läden und Märkte am Sonntag geschlossen. Auch staatliche und private Unternehmen des Landes waren betroffen, wie algerische Medien und Aktivisten in den sozialen Medien meldeten.



Der Streik richtet sich gegen eine weitere Kandidatur des altersschwachen Staatschefs bei der Präsidentenwahl im April.