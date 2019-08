Am Samstag setzte die Polizei in Hongkong auch Tränengas ein.

Quelle: Vincent Thian/AP/dpa

Zwei Monate nach Ausbruch der Anti-Regierungsproteste wollen Tausende Hongkonger an diesem Montag ihre Arbeit niederlegen. Der Streik soll die "starke Unzufriedenheit der Hongkonger Bürger mit der politischen Ungerechtigkeit ausdrücken", hieß es in einer Mitteilung eines Aktivisten-Bündnisses.



Am Samstag waren erneut Zehntausende zumeist schwarz gekleidete Demonstranten gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen. Auch heute sind Proteste geplant.