In Armenien fordern Demonstranten seit Tagen den Rücktritt von Ministerpräsident Sersch Sargsjan. Er hatte nach zehn Jahren als Präsident die Macht nicht abgegeben. Stattdessen ließ er sich zum Regierungschef wählen.



Auf dem Platz der Republik in Eriwan versammelten sich am Abend erneut mehrere Zehntausend Menschen. Redner riefen dazu auf, die Stadt am Montag lahmzulegen. Die Polizei nahm 280 Protestler fest, darunter auch den Anführer der Proteste, der Abgeordnete Nikol Paschinjan.