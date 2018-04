Taxifahrer-Protest in Brüssel. Archivbild Quelle: Olivier Hoslet/EPA/dpa

Hunderte Taxis haben in Brüssel den Verkehr aus Protest gegen Pläne der Regierung lahmgelegt, die in ihren Augen Fahrdienstanbietern wie Uber zugute kommen. Laut Polizei blockierten 650 Taxis die großen Straßen in und rund um die belgische Hauptstadt.



Der Protest der Taxifahrer richtet sich gegen Pläne der Regierung, Lizenzen künftig nicht mehr an Unternehmen, sondern direkt an Fahrer auszuhändigen. Das stärkt in den Augen des belgischen Taxiverbands vor allem Anbieter wie Uber.