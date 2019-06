Unterstützung erhalten die Demonstranten auch von Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Er war in der Vergangenheit immer wieder mit Trump aneinandergeraten und hatte den Einsatz des Baby-Luftballons genehmigt. Der US-Präsident beschimpfte Khan kurz vor der Landung in London als Totalversager. In einem Interview des Senders Sky News konterte Khan, indem er Trump als "Vorzeige-Junge" ("poster-boy") aller Rechtsextremen auf der Welt bezeichnete. Aus Protest war er dem Staatsbankett zu Ehren Trumps am Montagabend im Buckingham-Palast fern geblieben. Auch Corbyn und Parlamentspräsident John Bercow sagten ab.



Trump indes twitterte am Vorabend, sein Besuch in London laufe sehr gut. Die Queen und die gesamte Königsfamilie seien "fantastisch" und die Verbindung zu Großbritannien sei sehr stark. Er werde dort geliebt. Wegen der schottischen Wurzeln seiner Mutter und der zwei Golfplätze, die er im Land besitze, habe er ein engeres Verhältnis zu Großbritannien als jeder andere US-Präsident in der Vergangenheit. Die britische Königin würdigte Trump beim Staatsbankett als "großartige Frau".