Kurz zuvor gab es den Paukenschlag in Washington: Mattis wird Ende Februar seinen Posten räumen - ausdrücklich aus Protest gegen den Kurs von Trump. Am Donnerstagabend Ortszeit, in Europa kurz vor Mitternacht, gab Trump den Abgang via Twitter bekannt. Kurz darauf wurde das Rücktrittsschreiben von Mattis an Trump veröffentlicht. Darin nannte der Pentagon-Chef grundlegende inhaltliche Differenzen mit dem Präsidenten als Grund für seinen Rückzug.