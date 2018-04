Kurden-Proteste in Hannover. Quelle: Ole Spata/dpa

Um die 11.000 Menschen haben in Hannover gegen die türkischen Angriffe auf Kurden in Nordsyrien demonstriert. Dabei gab es Zwischenfälle und Festnahmen: Mitunter seien verbotene Fahnen und Symbole gezeigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Beamte wurden angegriffen.



Die Teilnehmer schwenkten Fahnen der Kurdenmiliz YPG. "Deutsche Panzer raus aus Kurdistan" riefen einige Demonstranten. Kleinere Demonstrationen gab es auch in anderen deutschen Städten, darunter in Köln und Wuppertal.