Taxifahrer streiken in Barcelona. Quelle: Paco Freire/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Mitten in der Ferienzeit weitet sich ein unbefristeter Streik von Taxifahrern in Spanien weiter aus. Nach Taxifahrern in Barcelona und Madrid traten auch ihre Kollegen in anderen Städten, etwa Valencia, Malaga und Sevilla, in den Ausstand.



Die Arbeitsniederlegungen erregen seit Tagen die Gemüter in Spanien. Tausende Reisende waren bisher betroffen, viele reagierten verärgert. Hintergrund des Streiks ist ein Protest gegen viele Lizenzvergaben an Konkurrenz-Unternehmen wie Uber und Cabify.